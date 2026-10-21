Денис Паслер обсудил с советником президента РФ привлечение новых мероприятий в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и советник президента РФ Антон Кобяков обсудили привлечение новых международных мероприятий в Екатеринбург и развитие конгрессно-выставочной отрасли региона. Встреча состоялась в Москве.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества области с Фондом Росконгресс, продвижение промышленного потенциала Среднего Урала и развитие инфраструктуры для проведения крупных деловых событий.

«Свердловская область занимает особое место в российской конгрессно-выставочной отрасли. Регион обладает современной инфраструктурой, сильной промышленной базой и многолетним опытом проведения международных мероприятий. Здесь сформирована профессиональная команда, способная принимать события самого высокого уровня. При этом важно двигаться дальше, развивать новые форматы сотрудничества и расширять международное присутствие. Сегодня на федеральном уровне реализуется дорожная карта развития конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года, в подготовке и реализации которой участвует Фонд Росконгресс. Уверен, что опыт Свердловской области будет востребован при решении общероссийских отраслевых задач, а наше дальнейшее сотрудничество позволит привлечь в Екатеринбург новые масштабные проекты и укрепить его позиции как одного из ведущих деловых центров страны», — отметил Антон Кобяков.

Одной из основных площадок для проведения выставок и форумов в регионе является международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» общей площадью 150 тыс. кв. м. В городе ежегодно проходит международная промышленная выставка «Иннопром».

«Свердловская область стала лидером Уральского федерального округа и заняла седьмое место среди субъектов России в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах страны за 2025 год. Такому результату способствуют и крупнейшие форумы, выставки, которые проводятся на Среднем Урале. Именно на ИННОПРОМе в Екатеринбурге традиционно задаются тренды развития российской промышленности и направления международной кооперации. Мы видим перспективы совместной работы с Фондом Росконгресс прежде всего в продвижении региональных инициатив и создании дополнительных условий для эффективной работы бизнеса», — подчеркнул Д. Паслер.

При участии Фонда Росконгресс Екатеринбург ранее принимал Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 и выездные сессии Веронского евразийского экономического форума. В 2026 году город также стал площадкой Международного фестиваля молодежи, который объединил 10 тыс. участников из 191 страны.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Среди приоритетов — привлечение новых федеральных и международных мероприятий, развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры и укрепление деловых связей.