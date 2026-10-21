ГК «КОРТРОС» представила улучшенные условия семейной ипотеки в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. ГК «КОРТРОС» обновила программу субсидированной семейной ипотеки в Академическом районе, чтобы сохранить выгодные условия для покупателей на фоне ужесточения условий государственной программы. С 1 октября 2026 года в России действуют новые правила семейной ипотеки, которые предполагают сокращение срока кредитования до 15 лет и повышение ставок для ряда категорий заемщиков.

Обновленная субсидированная программа ГК «КОРТРОС» позволяет оформить ипотеку на срок до 30 лет без удорожания стоимости квартиры. Ставки варьируются в зависимости от количества детей в семье: от 7,5% для семей с одним ребенком, от 5,5% — с двумя, от 4,9% — с тремя, от 2,9% — с четырьмя и от 0,01% для семей с пятью и более детьми. Первоначальный взнос составляет от 20,1%. Программу поддерживают банки-партнеры: Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк.

Отдельные условия предусмотрены для покупателей с первоначальным взносом более 50%: для семей с одним, двумя или тремя детьми ставка в этом случае фиксируется на уровне от 3,9%.

Параллельно с запуском ипотечной программы ГК «КОРТРОС» объявила о дополнительной финансовой поддержке покупателей. До конца октября к любой действующей акции на квартиры в «Академическом» добавляется скидка 2%. Предложение суммируется с текущими спецпредложениями застройщика и действует на все лоты.

«Изменение правил семейной ипотеки не должно снижать доступность жилья для наших покупателей. Запуская собственную программу субсидирования и предоставляя дополнительные дисконты, мы берем на себя часть финансовой нагрузки, чтобы семьи могли комфортно планировать покупку квартиры», — отметил директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Семенок.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.