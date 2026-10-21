Михаил Хорьков: Пессимизм девелоперов опасен для рынка

Настроения на рынке недвижимости в последнее время не самые лучшие, и это отражается на всей строительной индустрии. В данных Банка России особых сюрпризов нет. Есть особенность: строительная отрасль сползает в депрессию с некоторым запозданием относительно других секторов экономики.

Какое-то время спрос поддерживался рынком многоквартирного жилья и избыточным оптимизмом — ощущением привилегированного положения отрасли и уверенности в том, что государство продолжит поддерживать покупателей льготной ипотекой. Но в начале 2026 года стало понятно, что семейная ипотека в одиночку уже не вывезет этот локомотив экономики. А осенью, после изменения правил по ключевой льготной программе, оптимистов на рынке жилья практически не осталось.

При этом в комментариях девелоперов о рыночных перспективах обнаруживается любопытное противоречие. Их оценки зачастую настолько пессимистичны, что расходятся с ожиданиями потенциальных покупателей. Последние по-прежнему доверяют системе проектного финансирования и готовы приобретать квартиры на стадии котлована.

И вот это противоречие гораздо серьезнее, чем индексы настроений и ожиданий, фиксирующие спад деловой активности.

Когда девелоперы говорят о надвигающемся кризисе и фактически «хоронят» рыночные перспективы и коллег по отрасли, в этих заявлениях можно увидеть попытку донести до правительства простой сигнал: рынку нужна дополнительная поддержка. Но потенциальные покупатели считывают его совершенно иначе: если сами застройщики не верят в будущее отрасли, безопаснее искать готовое жилье. Благо, пока его на рынке предостаточно.

Доверие — самый дорогой актив рынка строящегося жилья. Публичный пессимизм девелоперов опасен не только как отражение реального положения дел. Он сам способен изменить поведение покупателей, ограничить спрос и тем самым усилить проблемы, о которых предупреждает отрасль.

В этом риск самосбывающегося прогноза: пытаясь убедить государство в необходимости поддержки, рынок может убедить покупателей в том, что покупать на стадии строительства больше не стоит. И последствия такого изменения доверия могут оказаться куда серьезнее, чем сегодняшние индексы настроений.

Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Материал взят из авторского блога М. Хорькова REBURG.