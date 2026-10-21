Сеть алкомаркетов «К&Б» сократит объемы приема продукции из-за опасений за их сохранность

УрБК, Москва, 21.10.2026. Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» сократит более чем на 60% объемы продукции, принимаемой от дистрибуторов за одну поставку — компания готова принимать до 25–30% от прежних поставок, или до одной трети фуры, об этом «Коммерсанту» сообщили три отраслевых источника.

В «Красном & Белом» подтвердили, что сейчас работают над обновлением системы логистики и хранения продукции. Это связно не только со стремлением застраховать склады от повреждений, но и с намерением ускорить доставку, объяснил ретейлер. Новый механизм предусматривает поставки меньшими партиями, но с большей частотой. Задача в том, чтобы продукция не оставалась надолго в распределительном центре.

«Мы тестируем разные подходы для сокращения объемов запасов, одновременно находящихся на каждом конкретном складе. Это должно ускорить доставку товаров в магазины», — отметили в сети.

Поставщики выразили недовольство такими мерами, так как более частые отгрузки увеличивают их логистические издержки. Как утверждают собеседники, изменение логистической политики стало альтернативой дополнительному соглашению, которое ранее ретейлер предлагал заключить поставщикам. По нему, сеть не несет ответственности за товар в случае его уничтожения или повреждения на складах в результате форс-мажорных обстоятельств.

О том, что «Красное & Белое» направило поставщикам такое предложение, стало известно 29 июля 2026 года. Тогда в сети заявили, что инициатива обусловлена повышением рисков для складской и логистической инфраструктуры.

Вскоре после этого «К&Б» отозвал обращение к поставщикам, отметив, что компания учтет обратную связь при дальнейшей доработке подходов к регулированию рисков в чрезвычайных обстоятельствах. Тогда в компании пообещали выработать новые механизмы для сохранения бесперебойных поставок.