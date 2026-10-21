Налоговые начисления на люксовые автомобили достигли рекорда

УрБК, Москва, 21.10.2026. Налоговые начисления на автомобили дороже 10 млн руб. за 2025 год достигли рекордных 6,6 млрд руб., увеличившись на треть по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Одна из причин — увеличение числа зарегистрированных люксовых машин на 44% — до 46,7 тыс. шт. Рост связан с тем, что россияне покупали дорогие автомобили до изменения правил расчета утилизационного сбора в декабре 2025 года, отметили в FinExpertiza. Кроме того, в перечень Минпромторга вошли новые модели, в том числе китайских марок, добавили в компании.

Больше всего начислений пришлось на Москву — 2,86 млрд руб., или 43% от общей суммы. На втором месте — Санкт-Петербург с 592 млн руб., на третьем — Московская область с 534 млн. При этом сумма налога за одну и ту же машину может различаться в несколько раз из-за региональных ставок транспортного налога.

В 2026 году налоговые поступления от дорогих люкс-каров, вероятно, продолжат расти, однако темпы могут замедлиться. Одна из причин — как раз их ускоренные продажи в 2025-м, поэтому дальше число реализованных автомобилей может быть немного ниже, считают эксперты. В целом в ближайшие несколько лет спрос на машины дороже 10 млн рублей сохранит положительную динамику — обеспеченные покупатели рассматривают автомобили в том числе как способ сохранить капитал, резюмируют эксперты.