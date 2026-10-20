ЕВРАЗ НТМК увеличит число источников автоматического контроля выбросов до 13

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. ЕВРАЗ НТМК увеличит с девяти до 13 число объектов, оснащенных системами автоматического контроля выбросов (САК), в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В 2027 году оборудование установят на коксовых батареях, газоочистных трубах доменных печей и аспирационной установке, сообщила пресс-служба предприятия.

Системы автоматического контроля уже работают на шести источниках выбросов. После расширения программы они охватят более 70% совокупных выбросов предприятия от стационарных источников.

В 2026 году ЕВРАЗ направил около 400 млн руб. на оснащение своих уральских предприятий датчиками автоматического контроля выбросов.

В рамках проекта «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК завершили девять природоохранных мероприятий с общим объемом инвестиций 15 млрд руб. По сравнению с 2017 годом валовые выбросы предприятия сократились на 14,9 тыс. т, или на 20,6%. По итогам 2025 года они составили 57,5 тыс. т — минимальный показатель за последние 40 лет.

«При постоянном развитии промышленной базы необходимо максимально внимательно относиться к сохранению окружающей среды, тем более что современные технологии позволяют значительно сократить воздействие региональных предприятий на экологию. В 2019 году индустриальный центр Среднего Урала — Нижний Тагил — в числе 12 городов страны стал участником федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Мероприятия по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле реализуют 16 крупнейших предприятий города», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Автоматические системы контроля выбросов дают объективную картину и позволяют своевременно реагировать на отклонения. Поэтому ЕВРАЗ продолжит такую работу и в следующем году. При этом мы не ограничиваемся минимальными требованиями и расширяем программу контроля. Это осознанное решение, которое подтверждает нашу экологическую ответственность», — сказал вице-президент, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на снижение загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах.