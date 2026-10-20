В Екатеринбурге официальная стоимость «квадрата» жилья выросла

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Официальная стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге в IV квартале выросла на 1 тыс. руб. Утвердил и подписал соответствующее постановление исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на IV квартал 2026 года в размере 138 707 руб.00 копеек», — говорится в документе.

В III квартале 2026 года официальная стоимость жилого «квадрата» в Екатеринбурге составляла 137,7 тыс. руб. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается ежеквартально.