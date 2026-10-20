УрФО теряет кадры в торговле, туризме и промышленности

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. В Уральском федеральном округе (УрФО) резко снизилось численность работников в ведущих отраслях экономики. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д. э. н. Ольга Козлова.

Выраженное сокращение зафиксировано в торговле (минус 6 тыс. человек), туризме, обрабатывающей и добывающей промышленности. «В обрабатывающей промышленности впервые за долгое время наблюдается сокращение численности работников — отрасль теряет кадры несмотря на высокие зарплаты. Из-за санкций сокращаются объемы выработки», — пояснила О. Козлова и добавила, что на безработицу в целом отрицательная динамика не повлияла: за год показатель вырос на 0,4%, до 2,7%.

Руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономикиУрО РАН, к. э. н. Григорий Коровин добавил, что изменения на рынке труда происходят на фоне падения индекса промпроизводства в ряде регионов УрФО. Восстановление, по его словам, возможно при стабилизации спроса, удешевлении производства и госинвестициях.

Среди других изменений на рынке труда, отмеченных с конца 2025 года — тренд на неполную и неформальную занятость — последняя выросла с 12,6% в 2025 году до 12,9% в текущем году.«В Свердловской области — самая низкая по стране неформальная занятость» — резюмировала О. Козлова.