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Вчера15:51

УрФО теряет кадры в торговле, туризме и промышленности

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. В Уральском федеральном округе (УрФО) резко снизилось численность работников в ведущих отраслях экономики. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д. э. н. Ольга Козлова.

Выраженное сокращение зафиксировано в торговле (минус 6 тыс. человек), туризме, обрабатывающей и добывающей промышленности. «В обрабатывающей промышленности впервые за долгое время наблюдается сокращение численности работников — отрасль теряет кадры несмотря на высокие зарплаты. Из-за санкций сокращаются объемы выработки», — пояснила О. Козлова и добавила, что на безработицу в целом отрицательная динамика не повлияла: за год показатель вырос на 0,4%, до 2,7%.

Руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономикиУрО РАН, к. э. н. Григорий Коровин добавил, что изменения на рынке труда происходят на фоне падения индекса промпроизводства в ряде регионов УрФО. Восстановление, по его словам, возможно при стабилизации спроса, удешевлении производства и госинвестициях.

Среди других изменений на рынке труда, отмеченных с конца 2025 года — тренд на неполную и неформальную занятость — последняя выросла с 12,6% в 2025 году до 12,9% в текущем году.«В Свердловской области — самая низкая по стране неформальная занятость» — резюмировала О. Козлова.

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УрБК, Екатеринбург, 15.10.2025. По итогам первого полугодия 2025 года в Свердловской области на 11,7 тыс. человек сократилось количество работников в промышленности. В то же время увеличилось число строителей и специалистов в сфере недвижимости, сообщили ученые-экономисты Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на пресс-конференции, посвященной итогам этого периода. По данным руководителя центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктора экономических наук Ольги Козловой, среднесписочная численность работников в обрабатывающих производствах