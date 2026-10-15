Рынок труда уходит в простой

Свердловская область вошла в число пяти регионов России с наибольшим количеством работников, занятых неполный рабочий день, а также с наиболее заметным ростом безработицы с начала 2026 года. На фоне охлаждения спроса предприятия стали осторожнее нанимать сотрудников и повышать зарплаты, говорится в октябрьском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В целом по стране напряженность на рынке труда постепенно снижается, хотя безработица остается вблизи исторических минимумов. Если в начале 2026 года о нехватке персонала сообщали 52% опрошенных Банком России предприятий, то в сентябре их доля сократилась до 44% — минимального значения с декабря 2022 года, когда регулятор начал проводить такие опросы.

При этом работодатели пока преимущественно стараются сохранить коллективы, а не увольнять сотрудников. В качестве альтернативы они сокращают продолжительность рабочего времени, переводят работников в режим неполной занятости или временно приостанавливают работу отдельных производственных мощностей. Число работников, находившихся в простое, за девять месяцев 2026 года выросло на 7%, однако их доля в общей численности занятых оставалась менее 1%.

В сентябре наибольшее число работников, занятых неполный рабочий день, зафиксировали в Московской, Свердловской, Челябинской и Орловской областях, а также в Крыму. По данным регулятора, такая практика чаще всего применяется на промышленных предприятиях, но также встречается в строительстве, сельском хозяйстве и логистике.

Одновременно Свердловская область оказалась среди пяти регионов с наиболее заметным ростом безработицы в августе по сравнению с январем. В этот список также вошли Воронежская область, Приморский край, Якутия и Москва. При этом в большинстве регионов страны безработица сохранялась вблизи исторических минимумов.

В УрФО ситуация на рынке труда связана в том числе с неоднородной динамикой промышленности. В августе-сентябре экономическая активность в макрорегионе оставалась неоднозначной: увеличились продажи грузовой и специальной техники, выросло количество заказов на ремонт оборудования. Вместе с тем продолжилось снижение объемов добычи нефти и деревообработки.

По оценке Банка России, в Уральском макрорегионе рост реальных зарплат практически остановился. По итогам июля годовой прирост реальной заработной платы в среднем за май-июль составил около 0,02%. В целом по стране этот показатель достигал 3,7%.

В январе-июле 2026 года замедление роста номинальных и реальных зарплат наблюдалось в большинстве отраслей. В УрФО регулятор связывает эту тенденцию прежде всего с охлаждением нефтегазового сектора.

Наиболее заметно темпы повышения оплаты труда снизились в финансовой сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в ИТ. В финансах и страховании это связано в том числе с автоматизацией и внедрением искусственного интеллекта, которые позволяют сокращать потребность в персонале. В гостиничном и ресторанном бизнесе на зарплатную динамику повлияло ослабление спроса. В отдельных отраслях государственного сектора предприятия стали сдержаннее индексировать выплаты из-за оптимизации расходов.

При этом в некоторых отраслях работодатели продолжают выборочно повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников востребованных специальностей. Особенно остро нехватка кадров сохраняется у предприятий, которые расширяют или модернизируют производство.

В сентябре о дефиците персонала чаще всего сообщали предприятия металлургии — 79% опрошенных представителей отрасли, транспортировки и хранения — 57%, а также машиностроения — 53%. Эти показатели отражают сохраняющуюся потребность в квалифицированных рабочих и специалистах даже на фоне общего ослабления конкуренции за сотрудников.

В первой половине 2026 года снижение численности занятых в годовом выражении отмечалось в сферах операций с недвижимостью, сельского хозяйства, финансов и науки. Продолжалось сокращение числа государственных служащих.

В розничной торговле потребность в персонале уменьшалась благодаря распространению касс самообслуживания и технологий на основе искусственного интеллекта. Дополнительным фактором стал переход покупателей на доставку и маркетплейсы, сопровождающийся сокращением количества стационарных торговых точек.

В отдельных сегментах обрабатывающей промышленности замедлился набор сотрудников из-за охлаждения спроса на продукцию потребительского назначения и снижения внешнего спроса. В то же время потребность в работниках увеличивалась в регионах, где реализуются крупные инвестиционные проекты, в частности, в добыче полезных ископаемых и дорожном строительстве.

Согласно опросу Банка России, 72% предприятий не планируют менять численность персонала в 2027 году по сравнению с 2026 годом. Дополнительный набор собираются продолжать отдельные компании добывающей и обрабатывающей промышленности, логистики и строительства. Вместе с тем часть организаций рассматривает сокращение штата из-за необходимости уменьшить расходы на фоне снижения спроса.

Планы по оплате труда также стали более консервативными. Умеренного повышения зарплат — не более чем на 10% — в 2027 году ожидают 59% опрошенных предприятий. Еще 31% не планирует повышать выплаты.

В Банке России отмечают, что сохраняющийся рост расходов на персонал ухудшает финансовые результаты компаний и ограничивает их возможности для развития и инвестиций. Поэтому бизнес пересматривает кадровую политику, а конкуренция за сотрудников постепенно ослабевает. При этом в отраслях, где востребованная продукция требует расширения и модернизации производства, дефицит квалифицированных кадров остается существенным фактором роста издержек.