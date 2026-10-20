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Вчера16:07

Ввод жилья в России упал до пятилетнего минимума

УрБК, Москва, 20.10.2026. На фоне общего спада ввода жилья в стране Свердловская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему ввода жилья девелоперами и показала один из самых высоких темпов роста: +73% к январю-сентябрю 2025 года.

За девять месяцев 2026 года в стране построили 66,3 млн кв. м жилья — на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это минимальный показатель с 2021 года, следует из данных «Циан».

Россияне построили 41,4 млн кв. м. Динамика в целом по РФ отрицательная, а именно -21% к январю-сентябрю 2025 года. Наибольшее снижение в Тыве, Алтае и ХМАО (в 2-4 раза). В топ-3 регионах по объему — спад (в Московской области на 31%, в Ленинградской на 11%, в Краснодарском крае на 33%).

Девелоперы в то же время построили 24,9 млн кв. м — на 3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Максимальный рост в Чукотском АО, Алтае и Ингушетии (в 5-12 раз). В топ-3 регионах по объему наравне со Свердловской областью Москва +12% и Московская область -22%.

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