В Свердловской области средний срок автокредита вырос почти на 16% за год

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. В Свердловской области средний срок автокредита в августе 2026 года составил 6,15 года. Показатель вырос на 15,7% относительно августа 2025 года, когда средний срок автокредита составлял 5,32 года. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими результатами регион занял 16 место среди 30 регионов, лидирующих по объему автокредитования. В соседней Челябинской области средний срок автокредита достиг 6,19 года. Динамика роста за год — 15,0% (в августе 2025 года — 5,38 года). Регион занял 14 место. Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) заняла четвертое место. Там средний срок автокредита составил 6,44 года. По сравнению с августом 2025 года (5,73 года) показатель вырос на 12,4%.

Наибольший средний срок выданных автокредитов в августе 2026 года среди 30 регионов-лидеров также отмечен в Краснодарском крае — 6,66 года, Ставропольском крае — 6,55 года, Ростовской области — 6,44 года и в Новосибирской области — 6,40 года.

Наименьшие значения показателя зафиксированы в крупнейших мегаполисах: Москве (5,32 года), Московской области (5,58 года) и Санкт-Петербурге (5,54 года). Наиболее серьезная динамика роста за год отмечена в Чувашской Республике (+21,8%), Самарской области (+20,5%), Саратовской области (+19,4%), Ставропольском крае (+19,3%) и Ростовской области (+18,9%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 10,8% и 13,1% соответственно.

В целом по стране в августе 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в России составил 6,03 года. Показатель увеличился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в августе 2025 года — 5,22 года), а по сравнению с предыдущим месяцем — на 1,2% (в июле 2026 года — 5,95 года).

«Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. При одобрении банками автокредитов и их условий к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования, что позволяет снижать риски просрочек в будущем», — прокомментировали в НБКИ.