ММК поставил первую партию импортозамещающей атмосферостойкой стали для музея «Дорога жизни»

УрБК, Магнитогорск, 20.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) осуществил первую отгрузку атмосферостойкой стали. Партия объемом 18 т направлена в Санкт-Петербург для нужд музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни». Об этом пишет пресс-служба комбината.

Особенность атмосферостойкой стали заключается в ее высокой устойчивости к коррозии: поверхность материала покрывается специальным химическим составом, формирующим защитную патину. В настоящее время на комбинате освоено производство целого «семейства» такой стали — в горячекатаном, горячекатаном травленом и холоднокатаном исполнении.

Данный материал востребован в различных сферах, включая мостостроение, судостроение, промышленное и гражданское строительство, а также в городском дизайне. Помимо практических свойств, сталь обладает эстетической ценностью: благородная бархатистая патина придает конструкциям выразительный внешний вид, что делает ее востребованной при обновлении фасадов зданий и оформлении парковых объектов.

Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» представляет собой сеть площадок в Ленинградской области, объединенных общей целью: сохранить память о блокаде Ленинграда и о единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, функционировавшей в годы Великой Отечественной войны.