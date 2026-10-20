ММК продолжает рекультивацию отработанных карьеров горы Магнитной

УрБК, Магнитогорск, 20.10.2026. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») в рамках экологической программы рекультивировано более половины Западного карьера. Основная задача рекультивации — восстановление хозяйственной ценности земель и возвращение им естественного природного ландшафта.

В пресс-службе комбината сообщили, что западный карьер горы Магнитной разрабатывали с 1929 по 1994 годы, за это время на его территории добыто около 380 млн т железной руды. В 2011 году ММК приступил к реализации комплекса мер по экологическому восстановлению нарушенных горными работами земель. Проект рекультивации выполнил институт «Уралгипроруда». Западный карьер площадью более 150 га и глубиной 105 м заполняют шлаковым щебнем, покрывают плодородным слоем почвы и озеленяют. Куратором проекта выступает цех «Рудник», а исполнителем — ООО «Шлаксервис». В 2025 году технический этап рекультивации Западного карьера охватил 11,3 гектара. С 2011 года рекультивировано более 81 гектара или 52% от общей площади карьера.

Для засыпки карьерной выемки было использовано 169 млн т материалов, в том числе переработанные шлаки и глина со строительной площадки городского курорта «Притяжение». В ходе рекультивации ее применяют в качестве так называемого «защитного экрана» толщиной 1,2 м, на который укладывают плодородный слой и далее — чернозем под посадку трав и деревьев.

Как отмечают специалисты цеха «Рудник», уже на стадии рекультивации в этом районе возросло число представителей местной фауны. Все чаще такие животные, как лисы и зайцы спускаются в карьер, расширяя зону своего обитания на облагороженной территории.

Рекультивация Западного карьера должна завершиться к 2030 году. В настоящее время на ММК также проводится технический этап засыпки Восточного карьера. Рекультивация карьеров горы Магнитной находится на личном контроле председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Стратегия компании до 2035 года предусматривает полное восстановление отработанных земель (кроме объектов недропользования), включая рекультивацию шлаковых отвалов, гидроотвалов и карт полигона Западного карьера, рассказали в пресс-службе ПАО «ММК».