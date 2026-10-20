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Свердловские предприниматели смогут бесплатно обучить сотрудников цифровым навыкам

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проведет бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей и их сотрудников по созданию сайтов, электронной коммерции, налогообложению и бухгалтерскому учету. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Ближайший поток программы «Создание и продвижение сайта» стартует 26 октября. За четыре дня участники изучат основы психологии потребителей, освоят создание сайта на платформе Tilda, научатся разрабатывать структуру страниц, готовить контент и применять инструменты поисковой оптимизации (SEO).

С 9 по 12 ноября пройдет курс «Налоги и бухгалтерский учет». Программа «Основы электронной коммерции» начнется 16 ноября. На ней участники изучат инструменты создания интернет-магазинов, продвижения товаров на маркетплейсах, интернет-маркетинга, а также юридические аспекты электронной торговли, аналитику и отчетность.

«Повышение эффективности процессов на всех уровнях — необходимое условие жизнеспособности бизнеса в текущих реалиях. Об этом говорили и федеральные спикеры по стратегическому развитию на недавнем форуме в Екатеринбурге. До конца года в фонде можно пройти несколько программ, которые помогут настроить базовые инструменты в соответствии с вашими актуальными потребностями, помогут в продвижении и продажах», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Участие в обучении бесплатное, для прохождения курсов необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фонда. Программы реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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