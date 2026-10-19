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На догазификацию Свердловской области направили 4,6 млрд рублей с начала года

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. Единый оператор газификации направил 4,6 млрд руб. на догазификацию Свердловской области с начала 2026 года, в том числе 1,2 млрд руб. в третьем квартале. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Телеграм-канале.

Средства направят в муниципалитеты, где уже построены или строятся газораспределительные сети. В их числе Асбестовский, Талицкий, Сысертский и Кировградский муниципальные округа, Лесной, Алапаевск, Горноуральский и Первоуральский муниципальные округа, Камышловский городской округ и Екатеринбург.

В настоящее время в регионе строят 2,7 тыс. газопроводов общей протяженностью почти 1,6 тыс. км. После завершения работ газ смогут подвести примерно к 20 тыс. домовладений.

С 2021 года жители Свердловской области заключили более 101 тыс. договоров догазификации. По более чем 75,3 тыс. из них газ уже подвели к границам земельных участков. Сейчас газом пользуются около 200 тыс. жителей региона.

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Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
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