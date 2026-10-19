В Екатеринбурге откроют выставку фотографий начала 1990-х годов

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. Выставка «Пост-Свердловск: фотография начала 1990-х годов» откроется 22 октября в Музее истории Екатеринбурга. В экспозицию войдут фотографии и документы, посвященные жизни города в период распада советской системы и первые постсоветские годы, сообщили организаторы.

В выставке представлены работы Евгения Бирюкова, Сергея Крылова, Андрея Порубова, Сергея Рогожкина, Александра Шабурова, Владимира Якубова. Также посетители увидят копии фотографий и документов из собраний Государственного архива социально-политической истории Свердловской области и Музея истории Екатеринбурга.

Экспозиция посвящена переходному периоду, когда Свердловск уже перестал быть советским городом, но еще не стал современным Екатеринбургом. Через повседневные сцены, общественные события и детали городской жизни авторы показывают изменения в обществе.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов менялась и сама фотография: стиралась грань между официальной и неофициальной съемкой, развивалась социальная фотография, основанная на длительном наблюдении за жизнью. Фотографы осваивали новую реальность и формировали собственные этические принципы работы.

Открытие выставки состоится 22 октября в 19:00 по адресу: Екатеринбург, улица Тургенева, 15. Возрастное ограничение — 16+.