Свердловское предприятие перевело часть сотрудников на неполный рабочий день

УрБК, Екатеринбург , 19.10.2026. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (Свердловская область) с 12 октября перевело часть персонала на шестичасовой рабочий день. Нововведение коснулось работников, не занятых непосредственно в производстве на фоне спада в металлургии, строительстве и других отраслях промышленности.

Производственные смены продолжают работать в прежнем режиме. «Сменный персонал основных цехов, непосредственно задействованный в выпуске продукции, работает без изменений, по прежнему графику. Также продолжается подбор внешних соискателей на имеющиеся вакансии», — сообщили в пресс-службе завода.

Богдановичские «Огнеупоры» — один из крупнейших российских производителей огнеупорных материалов и изделий. Продукция предприятия поставляется черной и цветной металлургии, цементной, стекольной и химической отраслям и применяется для защиты промышленного оборудования и печей от высоких температур.