Объем отгрузки пищевой продукции в Свердловской области достиг 210 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности Свердловской области в 2025 году составил 210,1 млрд руб., увеличившись на 35,1 млрд руб. по сравнению с 2024 годом и на 61,1 млрд руб. относительно 2023 года. Об этом свидетельствуют данные региональной статистики, сообщает Свердловскстат.

В 2023 году объем отгрузки составлял 149 млрд руб., в 2024 году — 175 млрд руб.

Среднемесячная начисленная зарплата в отрасли в 2025 году достигла 77 тыс. 488 руб. Годом ранее она составляла 65 тыс. 449 руб., в 2023 году — 53 тыс. 373 руб. Среднегодовая численность работников пищевой промышленности в 2025 году составила 17,2 тыс. человек против 15,6 тыс. человек в 2024 году и 15,7 тыс. человек в 2023 году.

Наибольшая доля в объеме отгруженной продукции пришлась на молочную продукцию — 58 млрд руб., или 27,6%. На втором месте оказались прочие пищевые продукты с показателем 51,5 млрд руб. (24,5%), на третьем — мясо и мясная продукция, отгрузка которой составила 43,9 млрд руб. (20,9%).

Кроме того, предприятия отгрузили хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на 22,9 млрд руб. (10,9%), готовых кормов для животных — на 18,7 млрд руб. (8,9%), растительных и животных масел и жиров — на 8,5 млрд руб. (4,1%). На остальные виды продукции пришлось 6,6 млрд руб. (3,1%).

В 2025 году в регионе произвели 62,6 тыс. т свинины и 4 тыс. т говядины, 105,1 тыс. т колбасных изделий и аналогичной пищевой продукции. Выпуск молока, за исключением сырого, составил 206,5 тыс. т, сливочного масла — 7,2 тыс. т.

Производство хлеба недлительного хранения достигло 84,5 тыс. т, булочных изделий недлительного хранения — 33,5 тыс. т.

Использование среднегодовой производственной мощности составило 87,3% для сыров, 67% для молока, за исключением сырого, и 65,5% для сливочного масла.