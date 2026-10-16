ГлавнаяНовости
Вчера17:15

Мошенники стали предлагать россиянам проверить налоговые начисления

УрБК, Москва, 16.10.2026. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения от имени Федеральной налоговой службы с предложением проверить налоговые начисления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России предупреждает о новых схемах, которые используют мошенники в период проведения кампании по уплате налогов. В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт», — пояснила И. Волк.

После перехода по ссылке пользователям предлагают авторизоваться, заполнив специальную форму. В результате введенные данные могут попасть к мошенникам.

В МВД напомнили, что налоговая служба не направляет сообщения в мессенджерах.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
30 сентября 202416:54

Павел Ваняшин: Я рекомендую уплачивать налоги сразу после получения уведомлений

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин — Павел Леонидович, в Свердловской области стартовала очередная кампания по начислению имущественных налогов. Какие налоги войдут в уведомления? — Во второй половине сентября мы начинаем рассылать налоговые уведомления. Традиционно, это три вида налогов: земельный, имущественный и транспортный. Плюс в уведомление может войти НДФЛ, в случае если налоговый агент не удержал нужную сумму. В этом году увеличен размер суммы налога, при котором налоговое
02 декабря 202416:54

Марина Рябова: Часть граждан по-прежнему платят налоги в самый последний момент

На вопросы журналистов ответила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова. — Марина Анатольевна, 2 декабря истекает срок оплаты имущественных налогов, включенных в налоговые уведомления за 2023 год. Сколько налоговых уведомлений выслано? На какие суммы? — В сентябре и октябре текущего года мы рассылали налоговые уведомления. Основной способ — это интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика», который расположен на сайте ФНС России. Мы наблюдаем положительную динамику. Гораздо больше стало пользователей этого сервиса. Тем, кто им не пользуется,
11 июня 202516:54

Мошенники стали чаще подменять QR-коды для кражи денег

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Мошенники все чаще подменяют QR-коды, чтобы украсть данные или деньги. Об этом заявил старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин. Также он дал несколько советов, как защититься от мошенников сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании. «Особую бдительность нужно проявлять при работе с личными данными. Если код используется для входа в личный кабинет, оплаты или получения доступа, убедитесь, что сайт использует защищенное соединение — об этом говорит значок «замка» в адресной строке браузера», — сообщил Б. Лопатин. Однако