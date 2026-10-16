Мошенники стали предлагать россиянам проверить налоговые начисления

УрБК, Москва, 16.10.2026. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения от имени Федеральной налоговой службы с предложением проверить налоговые начисления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России предупреждает о новых схемах, которые используют мошенники в период проведения кампании по уплате налогов. В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт», — пояснила И. Волк.

После перехода по ссылке пользователям предлагают авторизоваться, заполнив специальную форму. В результате введенные данные могут попасть к мошенникам.

В МВД напомнили, что налоговая служба не направляет сообщения в мессенджерах.