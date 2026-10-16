Минпромторг установил ставки технологического сбора на гаджеты

УрБК, Москва, 16.10.2026. Минпромторг России утвердил ставки технологического сбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки — они начнут действовать с 1 декабря. Соответствующий приказ ведомства фиксирует дифференцированные ставки в зависимости от наличия сведений о товаре в системе маркировки.

Для ноутбуков базовая ставка составит 746 руб. за единицу. Если в системе маркировки есть данные о товарном знаке и модели, сбор снизится до 500 руб.; при отсутствии таких сведений — вырастет до 992 руб.

По смартфонам базовый тариф установлен на уровне 373 руб., а с учетом данных в системе маркировки — 250 руб., без них — 496 руб. Для проводных телефонов с беспроводной трубкой ставка составит 149 руб. (100 руб. при наличии сведений в системе и 198 руб. — при их отсутствии). Сбор для сотовых аппаратов определен в размере 75 руб. (50 руб. и 100 руб. соответственно), для прочих телефонных аппаратов — 37 руб. (25 руб. и 49 руб.).

Плательщиками станут как импортеры, так и российские производители вне зависимости от степени локализации продукции. При этом сбор распространяется только на категории товаров, где доля отечественных производителей остается низкой.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов (документ внесен в Госдуму 30 сентября), в 2027 году правительство рассчитывает привлечь в бюджет 11,7 млрд руб. от технологического сбора на гаджеты. Средства планируется направить на поддержку отечественных производителей микроэлектроники.