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Прогноз по взносам самозанятых на больничные сократили в 103 раза

УрБК, Москва, 15.10.2026. Власти РФ резко снизили ожидания от программы добровольных больничных для самозанятых. Прогноз поступлений страховых взносов на 2027 год сократили в 103 раза — с 16 млрд до 156 млн руб., а расходов на пособия — в 341 раз, с 8,9 млрд до 26 млн. Это следует из проекта бюджета Соцфонда, который изучили «Известия». 

Программа заработала с января 2026 года, но к 14 октября к ней присоединились лишь около 12 тыс. человек — менее 0,07% от 17,4 млн зарегистрированных самозанятых, сообщили в СФР. Право на получение больничных получили пока только 4,4 тыс. участников.

Прогноз взносов и расходов на больничные для самозанятых пересмотрели с учетом первых результатов программы, сказали в пресс-службе Минтруда. Там подчеркнули, что эксперимент не предусматривает обязательных плановых показателей. Участие остается добровольным, а право на выплаты появляется после полугода уплаты взносов, напомнили в ведомстве.

Страховка обходится в 16–23 тыс. руб. в год, а право на пособие появляется лишь после шести месяцев уплаты взносов. Эксперты объясняют низкий спрос дороговизной программы, небольшими выплатами при короткой болезни и тем, что многие самозанятые уже имеют оплачиваемые больничные по основному месту работы. При этом работающие только на себя рискуют остаться без дохода в случае серьезной болезни. Эксперты предлагают снизить взносы и сократить период ожидания выплат.

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09 июля 202615:46

Соцфонд недосчитался добровольных взносов от самозанятых

УрБК, Москва, 09.07.2026. За I квартал на пенсионное страхование от самозанятых поступило 574 млн (8,5% годового плана), а на больничные — 34 млн (0,5%). Это значительно меньше ожиданий Соцфонда, который рассчитывает собрать по каждому направлению по 7 млрд добровольных взносов в 2026 году, пишут «Известия». По сравнению с тем же периодом 2025 года поступления снизились на 13%. Причины — высокие взносы (от 70 тыс.) и неочевидная выгода. Речь о людях, у которых нет работодателя, — самозанятых, ИП, адвокатах, нотариусах и других частнопрактикующих специалистах. За них никто не платит взносы,