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В Свердловской области с начала 2026 года ввели больше 2,8 млн «квадратов» жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. В январе–сентябре 2026 года в Свердловской области были введены в действие жилые дома общей площадью 2 825,8 тыс. кв. м. Построено 44,0 тыс. квартир (без учета квартир в общежитиях). Об этом сообщает Свердловскстат.

Значительную долю в общем объеме жилищного строительства заняли индивидуальные застройщики. За девять месяцев они ввели 1 269,2 тыс. кв. м жилой площади, что составило 44,9% от общего объема (для сравнения: в январе–сентябре 2025 года этот показатель составлял 63,5%).

В рамках индивидуального жилищного строительства было построено 9,6 тыс. домов. Из них 3,5 тыс. домов (общей площадью 341,7 тыс. кв. м) возведены на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

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