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Ввод жилья в Свердловской области вырос почти на 16% с начала года

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Объем ввода жилых домов в Свердловской области в январе-августе 2026 года составил 2 млн 514,0 тыс. кв. м, увеличившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 1 148,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, из них 309,5 тыс. кв. м — на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Построено 8,7 тыс. домов, в том числе на садоводческих участках — 3,2 тыс. домов.

На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в январе-августе 2026 года приходилось 45,7% (в январе-августе 2025 года — 66,1%). Всего за восемь месяцев в регионе построено 39,6 тыс. квартир.

В январе-августе 2025 года на долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства приходилось 66,1%.

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Фото предоставлено пресс-службой управления Росреестра по Свердловской области
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