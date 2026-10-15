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С начала года бензин подорожал почти на 22%

УрБК, Москва, 15.10.2026. В России с 6 по 12 октября цены на бензин выросли на 0,01%, на дизельное топливо снизились на 0,04%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Средняя стоимость литра бензина на 12 октября составила 78,68 руб. По маркам ценовая ситуация следующая: АИ‑92 — 74,71 руб., АИ‑95 — 80,92 руб., АИ‑98 — 104,50 руб. С начала года бензин подорожал на 21,37% (при общей инфляции 6,1%).

Средняя цена литра дизельного топлива за отчетный период составила 86,67 руб. С начала года дизтопливо выросло в цене на 13,48%.

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