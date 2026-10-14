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В Екатеринбурге оставлен в силе приговор экс-гендиректору ЕМУП «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. В Екатеринбурге Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему генеральному директору ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву. Ранее суд первой инстанции приговорил того к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб., он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере».

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что осужденный также на пять лет лишен права занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные должности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях. Кроме того, суд конфисковал сумму взятки в размере 160 тыс. руб. в доход государства.

«В августе 2024 года между транспортной компанией и коммерческой организацией был заключен трехлетний договор на техническое обслуживание автотранспорта. Контрагент выполнил работы в полном соответствии с условиями соглашения, однако транспортная компания не произвела оплату с августа 2024 года по январь 2025 года, в результате чего образовалась задолженность в размере более 17 млн руб. В январе 2025 года в ходе личной встречи Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить долг, потребовав за это вознаграждение в 160 тыс. руб. от перечисляемой суммы. После поступления на счет предприятия более 3,6 млн руб. в счет частичного погашения задолженности руководитель организации передал обвиняемому указанную сумму», — рассказали в пресс-службе.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, внес в судебный акт коррективы, которые не коснулись квалификации деяния осужденного и назначенного ему наказания.

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