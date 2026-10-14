В перечень креативных индустрий включат массовое производство одежды и обуви

УрБК, Москва, 14.10.2026. Минэкономразвития подготовил проект приказа о расширении почти на 40% перечня видов деятельности в сфере креативных индустрий. С копией документа ознакомился Forbes.

Согласно проекту приказа о расширении перечня видов экономической деятельности (коды ОКВЭД) в сфере креативных индустрий, список увеличится с сегодняшних 51 вида до 71. В новой редакции уточнены коды по девяти индустриям из 16, среди которых мода, книжное дело, отдых и развлечения, программное обеспечение, архитектура, реклама и дизайн. Сейчас в список входит только индивидуальный пошив одежды, белья, обуви, и Минэкономразвития предлагает включить их серийное производство.

В проекте приказа появились следующие коды: производство сумок и чемоданов, обработка алмазов и янтаря, производство ковров и ковровых изделий, керамической и стеклянной посуды.

Перечень впервые был сформирован в 2023 году в Минкультуры. В 2025 году полномочия по выработке госполитики в сфере креативной экономики поручили Минэкономразвития, тогда документ переутвердили. На основе этого списка бизнес получает статус участника рынка творческих индустрий, что позволяет пользоваться господдержкой на региональном уровне (гранты, налоговые льготы, субсидии на развитие, защита интеллектуальной собственности, помощь в продвижении — в зависимости от субъекта).