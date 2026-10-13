В Екатеринбурге закончен ремонт дорог по национальному проекту

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Девять участков дорог общей протяженностью 13,25 км отремонтировали в Екатеринбурге в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На работы из консолидированного бюджета направили более 1 млрд руб., об этом сообщили в департаменте информполитики города.

Общая площадь отремонтированных участков составила 229,16 тыс. кв. м. Работы провели на улицах Ангарской, Московской, Розы Люксембург, 2-й Новосибирской, на проспекте Космонавтов, дублере Сибирского тракта, Объездной дороге и улице Стрелочников.

Подрядчики отремонтировали проезжую часть и тротуары, оборудовали понижения на их пересечениях для создания безбарьерной среды. На всех участках также нанесли новую дорожную разметку. Все запланированные работы по нацпроекту завершены в полном объеме.