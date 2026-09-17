В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтировали две дороги, значимые для туризма

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали два участка дороги туристической значимости. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

В департаменте благоустройства администрации Екатеринбурга рассказали, что один из отремонтированных участков расположен по ул. Стрелочников — от Выездного переулка до ул. Челюскинцев. Подрядная организация отремонтировала покрытие проезжей части, заменила или выправила люки смотровых и дождеприемных колодцев. Протяженность приведенного в нормативное состояние объекта составила 1 тыс. 270 м, а общая площадь — 16 тыс. 300 «квадратов». На ремонт этого участка бюджет региона и муниципалитета выделил более 74 млн руб. В шаговой доступности от этого дорожного участка расположен храм Державной иконы Божией Матери.

Второй отремонтированный участок находится на проспекте Космонавтов, где расположены муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и сквер Дружбы народов, в котором установлен памятник герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю.

На этом объекте специалисты подрядной организации уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку и выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в рамках создания безбарьерной среды. Протяженность приведенного в нормативное состояние объекта составила 1 тыс. 370 метров, общая площадь — 37 тыс. 560 «квадратов». Стоимость ремонта этого участка составила более 151 млн руб.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Екатеринбурге запланирован ремонт девяти участков автомобильных дорог протяженностью 13,25 км и общей площадью 229,16 тыс. кв. м. Их ремонт завершен досрочно, сообщили в департаменте.