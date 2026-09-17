ГлавнаяНовости
Вчера12:52

В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтировали две дороги, значимые для туризма

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали два участка дороги туристической значимости. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

В департаменте благоустройства администрации Екатеринбурга рассказали, что один из отремонтированных участков расположен по ул. Стрелочников — от Выездного переулка до ул. Челюскинцев. Подрядная организация отремонтировала покрытие проезжей части, заменила или выправила люки смотровых и дождеприемных колодцев. Протяженность приведенного в нормативное состояние объекта составила 1 тыс. 270 м, а общая площадь — 16 тыс. 300 «квадратов». На ремонт этого участка бюджет региона и муниципалитета выделил более 74 млн руб. В шаговой доступности от этого дорожного участка расположен храм Державной иконы Божией Матери.

Второй отремонтированный участок находится на проспекте Космонавтов, где расположены муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и сквер Дружбы народов, в котором установлен памятник герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю.

На этом объекте специалисты подрядной организации уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку и выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в рамках создания безбарьерной среды. Протяженность приведенного в нормативное состояние объекта составила 1 тыс. 370 метров, общая площадь — 37 тыс. 560 «квадратов». Стоимость ремонта этого участка составила более 151 млн руб.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Екатеринбурге запланирован ремонт девяти участков автомобильных дорог протяженностью 13,25 км и общей площадью 229,16 тыс. кв. м. Их ремонт завершен досрочно, сообщили в департаменте.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
16 декабря 202512:35

Власти подвели итоги дорожных работ в Екатеринбурге в рамках нацпроекта

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2025. В Екатеринбурге общая протяженность объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в текущем сезоне, составила 13,7 км, а площадь — 263 тыс. 400 кв. м. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города. Речь идет о дорогах, ведущих к социальным объектам. Так, одним из таких объектов площадью почти 10 тыс. кв. м и протяженностью 464 м стала дорога по ул. Ильича (от Избирателей до проспекта Космонавтов), в шаговой доступности от которой расположен спортивный клуб «Родина». Еще одним отремонтированным участком стал
10 февраля 202612:35

В Екатеринбурге в 2025 году отремонтировали по нацпроекту 13 участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2026. В Екатеринбурге в 2025 году подрядные организации отремонтировали по нацпроекту 13 участков дорог протяженностью 13,7 км и общей площадью 263 тыс. 400 кв. м. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города. Специалисты департамента благоустройства администрации города рассказали, что данные работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На всех объектах уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку, а также выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в
08 апреля 202612:35

В Екатеринбурге продолжится ремонт проспекта Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2026. В Екатеринбурге в наступившем сезоне будет продолжен ремонт самой протяженной магистрали города — проспекта Космонавтов. Общая длина проспекта составляет 9,8 км, отмечает департамент информполитики администрации города. В текущем сезоне подрядная организация приведет в нормативное состояние участок от Машиностроителей до Турбинной протяженностью 1 тыс. 370 метров и общей площадью 37тыс. 560 кв.м. Ремонт этого объекта обойдется бюджетам региона и муниципалитета в сумму более 151 млн руб. В целом в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в