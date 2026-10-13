В Свердловской области с начала октября выявлены почти тысяча миграционных нарушений

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. В Свердловской области в рамках операции «Нелегал-Кордон — 2026» с 1 по 10 октября зафиксировано 987 нарушений миграционного законодательства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что в рейдах каждый день участвовали более 700 сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии. Чаще всего иностранцы нарушали правила пребывания в России — 544 случаев. Еще 62 человека работали без патента. В 113 случаях работодатели нарушили правила найма иностранцев.

В результате выдворили из страны218 иностранцев, еще 727 запретили въезд в Россию. Полиция также возбудила 70 уголовных дел, большинство из них — за фиктивную регистрацию мигрантов.