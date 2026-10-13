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Вчера16:26

В Нижней Туре вынесен приговор по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Нижнетуринский городской суд признал местного жителявиновным по пункту «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в крупном размере».

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что с июля 2021 года по май 2025 года обвиняемый выступал посредником при передаче взятки государственному инспектору межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу (УрФО).

«Взятки он передавал по поручению лица, действующего от имени, за счет и в интересах ООО «СпецРесурс». Получаяденьги для передачи взятки, он использовал банковский счет супруги для перевода их сыну должностного лица. Взятки передавались каждый месяц в размере 10 тыс. руб. Общая сумма взятки составила 390 тыс. руб. При этом за услуги посредника обвиняемый денег не брал», — рассказали в пресс-службе.

Нижнетуринский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб. В отношении взяткодателя уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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