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Зампрокурора района Екатеринбурга арестовали по уголовному делу о коррупции

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Суд в Екатеринбурге арестовал заместителя прокурора Железнодорожного района Михаила Аникина, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, Аникин выступил посредником при передаче денег от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. После этого налоговый орган вынес решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за налоговое правонарушение.

«По версии следствия, Аникин выступил посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС, за что налоговиками было вынесено решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за совершение налогового правонарушения», — сообщили в суде.

Суд избрал Аникину меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 12 октября 2026 года включительно. Приговор по делу пока не вынесен.

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