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Дмитрий Жуков избран председателем заксобрания Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Депутат от «Единой России» Дмитрий Жуков избран председателем законодательного собрания Свердловской области. Решение принято на первом заседании регионального парламента нового созыва 13 октября.
Кандидатуру Жукова выдвинула «Единая Россия». Другие парламентские партии не стали выдвигать своих кандидатов. По итогам голосования Д. Жуков получил поддержку всех 48 депутатов.
Предыдущий председатель заксобрания Людмила Бабушкина в новом созыве займет должность первого заместителя председателя регионального парламента.