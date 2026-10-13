Дмитрий Жуков избран председателем заксобрания Свердловской области

В Екатеринбурге с 1 мая по 30 октября будут поэтапно перекрывать движение по улице Бабушкина из-за ремонта теплотрассы

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге с 1 мая по 30 октября поэтапно будет перекрываться движение на улице Бабушкина и граничащих с ней локациях. Ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей вдоль этой магистрали, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Так, с 1 мая по 15 июля движение будет перекрыто по улице Красных Командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина, с 1 мая по 15 августа — по улице Бабушкина от улицы Красных Командиров до улицы Лобкова, с 1 мая по 30 октября — по улице Бабушкина от дома № 24 по улице Бабушкина до улицы Энтузиастов, с 16 июля по