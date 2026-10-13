Число преступлений по подделке документов увеличилось в четыре раза в 2025 году

УрБК, Москва, 12.10.2026. Число преступлений, связанных с подделкой документов, в 2025 году составило 1 тыс. 739. Это на 338% больше, чем в 2024 году. Об этом говорят сводные подсчеты SmartEngines и юридической фирмы Intellect, пишет Forbes.

Это самый высокий показатель за последние семь лет. При этом число осужденных за подделку документов выросло в 2025 году только на 0,6% и составило 10 тыс. 942. «Резкий рост количества преступлений в сфере подделки документов в 2025 году можно охарактеризовать как бум, при этом количество осужденных судами осталось на прежнем уровне», — прокомментировали динамику в SmartEngines.

Объем рынка поддельных удостоверений личности в прошлом году составил 2,6 млрд руб. Он был рассчитан на основе судебных дел, в которых была указана стоимость приобретения поддельных документов либо доход от их изготовления

и сбыта. Около 28,6 млрд руб. банки потеряли от внешнего мошенничества в 2025 году. Такая оценка рассчитана на основе данных Т1 о доле внешнего мошенничества в структуре операционных потерь банков за 2025 год.

Генеративные модели искусственного интеллекта, фоторедакторы, нелегальные сервисы и другие инструменты делают создание цифровых и физических подделок все более массовым преступлением, объясняют эксперты. Дополнительным ресурсом для злоумышленников служат многочисленные утечки персональных данных и изображений документов. Скомпрометированная информация используется не только для атак на ее владельцев, но и для обучения ИИ-моделей, с помощью которых мошенники создают все более правдоподобные подделки в значительных масштабах. В результате потенциальный объем фальсификаций многократно превышает количество документов и данных, попавших в открытый доступ.