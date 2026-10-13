Контроль за продажей алкоголя в Свердловской области передан губернатору

УрБК, Екатеринбург, 13.102.206. Полномочия по контролю за продажей алкогольной продукции в Свердловской области переданы непосредственно губернатору региона. Это следует из постановления областного правительства. Ранее соответствующие функции были возложены на первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки региона Алексея Шмыкова.

В последней редакции документа, подписанного главой Свердловской области Денисом Паслером, содержится прямая формулировка: «Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой».

Постановление также актуализировало индикаторы риска, на основании которых надзорные органы оценивают вероятность нарушений законодательства в сфере оборота алкоголя. В перечень ключевых маркеров вошли:

рост объемов закупок алкоголя более чем на 20 % при одновременном незначительном увеличении продаж менее чем на 5%;

списание свыше 20% непроданной алкогольной продукции;

возврат поставщику более 20% закупленной продукции;

резкое снижение объемов списаний алкоголя, используемого для приготовления напитков.

Кроме того, к факторам риска отнесены аномалии в динамике продаж: реализация в ночное время объема алкоголя, в два раза превышающего дневные показатели, а также ситуация, когда в первый и последний часы работы заведения продается более половины суточного объема продукции. Проверка всех указанных показателей будет осуществляться на базе данных Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Напомним, с 1 сентября в Свердловской области сокращен временной интервал розничной продажи алкоголя — теперь он составляет с 09:00 до 22:00 (ранее — с 08:00 до 23:00). По оценкам властей, изменения затрагивают 993 организации.

Еще одним значимым регулирующим шагом стал принятый в марте 2025 года закон о запрете «наливаек»: в ночное время запрещена продажа алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. При этом сохраняется возможность приобретения напитков для употребления в зале бара, однако их продажа «навынос» не допускается.