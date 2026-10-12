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Детская больница в Екатеринбурге первой внедрила новый метод подбора доноров крови

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Областная детская клиническая больница (ОДКБ) в Свердловской области получила иммунохимический гематологический анализатор стоимостью 11 млн руб., оборудование позволит точнее подбирать донорский материал для детей с тяжелыми заболеваниями. Клиника стала первой на Урале, внедрившей эту технологию, сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Новый аппарат необходим, в частности, для помощи пациентам с онкологическими, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями, которым требуется переливание крови или тромбоцитов. В отдельных случаях организм может отторгать донорский материал, поэтому важно подобрать максимально совместимого донора. Ранее такие сложные исследования можно было проводить только в Москве или Санкт-Петербурге.

По словам Татьяны Савиновой, главный врач ОДКБ Олег Аверьянов рассчитывает, что применение нового анализатора позволит сократить количество переливаний и снизить иммунную нагрузку на организм ребенка.

Оборудование приобрели благодаря средствам участников Екатерининской ассамблеи — благотворительного проекта Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, а также Благотворительного фонда «Дети России».

В ОДКБ действует собственное отделение трансфузиологии, которое обеспечивает компонентами крови Центр детской онкологии и Областной перинатальный центр.

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Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
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