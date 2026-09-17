Реанимацию ОДКБ в Екатеринбурге оснастили новым оборудованием
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Реанимационные отделения Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Свердловской области получили 68 единиц современного медицинского оборудования общей стоимостью свыше 90 млн руб. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
В больнице ввели в эксплуатацию 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, восемь наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. По словам Т. Савиновой, обновление оборудования позволит повысить качество экстренной и неотложной помощи детям с тяжелыми заболеваниями и уровень безопасности лечения.
«Поступление оборудования — не просто техническое обновление больницы, а значимое улучшение качества экстренной и неотложной помощи детям с тяжелой патологией, обеспечивающее высокий уровень безопасности. Современная техника в руках наших опытных специалистов — это спасенные жизни и сохраненное здоровье ребят», — отметила Татьяна Савинова.
Основное обновление коснулось оборудования для жизнеобеспечения. В распоряжение реаниматологов поступили аппараты ИВЛ экспертного класса. Они поддерживают дыхание пациентов в критическом состоянии и позволяют использовать различные режимы вентиляции с учетом состояния конкретного ребенка. Также в больнице обновили наркозно-дыхательную аппаратуру.
Новые системы рассчитаны на пациентов разных возрастов, в том числе новорожденных. Оборудование позволяет адаптировать параметры анестезии с учетом особенностей пациента.
Еще 42 монитора обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием детей. Аппаратура отслеживает частоту дыхания, насыщение крови кислородом, артериальное давление, температуру тела и показатели электрокардиограммы. При отклонении параметров от заданных значений система подает сигнал и передает информацию на центральную мониторную станцию, что позволяет врачам оперативно корректировать терапию.
ОДКБ является крупнейшим многопрофильным детским учреждением здравоохранения Свердловской области. Ежегодно в стационарах больницы проходят лечение более 20 тыс. детей, еще около 200 тыс. пациентов получают консультации в детском консультативно-диагностическом центре.
В больнице также развернуто самое большое в регионе количество реанимационных коек. Медицинская помощь здесь доступна детям из всех муниципалитетов Свердловской области. Ряд технологий, применяемых в ОДКБ, является уникальным для Уральского федерального округа.