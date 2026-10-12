Верховный суд отклонил жалобу бизнесмена Артема Бикова по делу о национализации его активов

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Верховный суд РФ отклонил жалобу бизнесмена Артема Бикова по делу о национализации его активов. Это следует из картотеки высшей инстанции.

В октябре 2025 года Ленинский районный суд по иску Генпрокуратуры постановил обратить в доход государства 38 активов группы компаний СТС с общей капитализацией свыше 134 млрд руб. Среди них — «Облкоммунэнерго», Ноябрьская парогазовая электростанция и Курганская ТЭЦ-2.

Причиной изъятия стали обнаруженные ведомством коррупционные нарушения в приватизации активов и управлении ими.

Осенью прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении активов в доход государства. Впоследствии это решение было оставлено в силе судами вышестоящих инстанций. В начале 2026 года национализрованные «Облкоммунэнерго» и «СУЭНКО» перешли под управление «Россетей».