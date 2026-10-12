В свердловском минЖКХ объяснили причину перебоев с горячим водоснабжением

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области объяснили причины перебоев с подачей отопления и горячей воды. Как рассказала начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры ведомства Ольга Белянская на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал», проблемы обусловлены локальными неполадками и масштабными работами по перекладке теплосетей.

По словам чиновницы, общий износ инженерных сетей достигает 50 % — и пока переломить эту тенденцию не удается, несмотря на значительные объемы капитального ремонта. В межотопительный период удается обновлять порядка 1,5% сетей в год.

Часть работ по перекладке не была завершена к 1 октября. О. Белянская пояснила, что задержка связана с проведением конкурсных процедур и требованиями к подрядчикам. В министерстве уточнили, что на текущий момент затянувшиеся работы завершены.