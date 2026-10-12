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ЕВРАЗ направит 6,2 млн рублей на реабилитацию детей с ОВЗ на Урале

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. ЕВРАЗ направит 6,2 млн руб. на реабилитационные мероприятия для более чем 250 детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Тагиле и Качканаре Свердловской области. Новый сезон социального проекта «ЕВРАЗ — детям» стартовал 12 октября, сообщили в компании.

Программа реализуется с 2007 года и направлена на социальную адаптацию детей с ОВЗ и поддержку их семей. Для участников организуют занятия арт-, фото- и иппотерапией, а в Качканаре также акватерапию в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса.

Занятия помогают детям развивать моторику, внимание и координацию движений, а также выражать эмоции через творчество и взаимодействие с животными. Программа включает индивидуальные и групповые занятия, а также творческие выставки на общественных площадках городов.

Помимо реабилитационных мероприятий, проект предусматривает психологическую поддержку родителей, консультации дефектологов и реабилитологов, социальное такси и услугу няни-ассистента для временного ухода за ребенком. Последняя предоставляется в рамках программы «Социальная передышка».

Новый сезон в Нижнем Тагиле открыли мастер-классом «Золотая рыбка» в Центре общественных инициатив. Дети нарисовали один из символов проекта. Их работы пополнят коллекцию рисунков участников и будут использоваться для изготовления сувенирной продукции. Одновременно для родителей организовали группу психологической помощи.

Проект реализуется совместно с городскими образовательными и некоммерческими организациями, в том числе благотворительным фондом «Детская жизнь», Свердловской региональной общественной организацией художников «Авторы явлений», фондом «Живи, малыш» и клубом «Милосердие» Качканарского Дома детского творчества.

С 2007 года на мероприятия проекта «ЕВРАЗ — детям» в Свердловской области направлено более 56 млн руб. Ежегодно в рамках программы проводят около 800 индивидуальных занятий изобразительным искусством и открывают более 20 творческих выставок.

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