Екатеринбург занял 17 место в рейтинге городов с самым высоким уровнем зарплат

УрБК, Москва, 12.10.2026. Екатеринбург занял 17 место в топ-100 российских городов с самым высоким уровнем зарплат. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Средняя чистая зарплата в первой половине 2026 года составила в Екатеринбурге 108,6 тыс. руб. (рост на 11,4% за год). На нее можно купить 4,14 фиксированных потребительских набора товаров и услуг.

У соседей в Челябинске средняя чистая зарплата около 71,5 тыс. руб., соотношение к набору примерно 2,4 — 38-е место. Тюмень — 22-е место, там средняя чистая зарплата около 84,5 тыс. руб., соотношение примерно 2,8.

Первое место в рейтинге городов по уровню зарплат занял Новый Уренгой (ЯНАО): чистая зарплата там составила 180,3 тыс. руб. и превысила стоимость фиксированного потребительского набора в 5,93 раза. В аутсайдере топ-100 — Грозный (около 54,1 тыс. руб., 2,19 набора). В целом по стране в I полугодии 2026 года средняя зарплата составила 119,2 тыс. руб. (рост на 11,6% к аналогичному периоду 2025 года).

В исследовании также разбирали, в каких отраслях в разных городах платят больше всего: чаще всего самые высокие зарплаты фиксировали в сферах IT и связи, а также в финансовом секторе.