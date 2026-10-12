В Свердловской области обработали более 80% зерновых полей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Более 80% зерновых полей обработали в Свердловской области в ходе уборочной кампании, несмотря на затяжные летние дожди. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Агропромышленный комплекс Свердловской области объединяет тысячи людей, сотни предприятий и ферм. Это сложное и мощное хозяйство, от успешной работы которого напрямую зависят рост экономики и благополучие жителей региона. Уральские продукты любимы всеми и в Свердловской области, и далеко за ее пределами. Сегодня поставки из нашего региона идут в десятки стран», — говорится в сообщении губернатора.

По данным Д. Паслера, в регионе также собрали порядка 90 тыс. тонн картофеля и 7,3 тыс. тонн овощей.

Губернатор отметил, что власти поддерживают развитие агропромышленного комплекса, в том числе обновляют парк сельскохозяйственной техники, внедряют цифровые решения и роботизированные экосистемы, а также содействуют обеспечению отрасли кадрами.

«Безусловно, мы поддерживаем развитие отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность Среднего Урала. Совместными усилиями обновляем парк сельскохозяйственной техники, внедряем цифровые решения и роботизированные экосистемы, способствуем кадровому обеспечению комплекса. Мы будем и впредь делать все необходимое, чтобы труд на родной земле был почетным и уважаемым. Чтобы в аграрные профессии приходили молодые умные и талантливые специалисты. Чтобы достижения современной науки находили самое широкое применение в наших хозяйствах», — подчеркнул Д. Паслер.

Глава региона также отметил роль работников отрасли, которые сохраняют традиции сельского хозяйства, внедряют современные технологии и передают знания новым поколениям специалистов.