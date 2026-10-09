ГлавнаяНовости
Сегодня17:47

В Екатеринбурге пройдет экскурсия, посвященная небоскребам

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Ельцин Центр и уральский строительный холдинг «Атом» совместно организуют «Капром Екатеринбурга за 120 минут». Как сообщает пресс-служба холдинга, участники смогут взглянуть на высотную архитектуру города сквозь призму культурного контекста 1990–2000‑х годов.

Проведет прогулку Аня Васильева — участница сообщества экскурсоводов‑авторов «Екбгуляем». Экскурсия начнется возле Второго здания Советов (ул. 8 Марта, 2) и продолжится в пространстве Ельцин Центра. В первой части экскурсии участники изучат уличную застройку вблизи центра, включая первый жилой небоскреб Екатеринбурга — ЖК «Февральская революция» (проект холдинга «Атом»), новый бизнес‑комплекс с апартаментами «Революшн» и здание Законодательного собрания Свердловской области. Кульминацией станет подъем в Арт‑галерею Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3, 2–3 этажи), где экскурсанты сопоставят увиденное с материалами выставки и оценят обоснованность титула «столицы небоскребов».

Тема экскурсии тесно связана с выставкой «Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов», которую Ельцин Центр реализует совместно с «Атомом». Проект посвящен архитектуре периода, известного как «капиталистический романтизм» (капром). Термин и тезис о «столице небоскребов» были сформулированы Даниилом Веретенниковым, Гавриилом Малышевым и Александром Семеновым в книге «Круги капрома». В экспозиции и на прогулке высотное строительство рассматривается как отражение эпохи: здание Советов, Дом Правительства и современный Екатеринбург‑Сити представлены как знаковые примеры конструктивизма, модернизма и капрома соответственно.

По словам Ани Васильевой, особый интерес представляет культурный ландшафт Екатеринбурга первого постсоветского десятилетия — времени, которое экскурсовод характеризует как период «сумасбродства, вседозволенности и культурной агонии». «Такой разнузданной культуры в России не видели никогда. Исследовать эту свободу, в том числе архитектурную, страшно интересно», — отмечает она.

Выставка будет открыта до 10 января 2027 года. Экскурсия состоится 17 октября, продолжительность ее: с 12:00 до 14:00.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
22 ноября 202417:57

Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге: почему стоит посетить?

Ельцин Центр в Екатеринбурге — не просто музей, а современное культурное пространство, где история России переплетается с интерактивными форматами, образовательными программами и искусством. Это место давно стало одной из ключевых достопримечательностей города, привлекая как туристов, так и местных жителей. Расскажем, почему его стоит включить в маршрут. Где остановиться в Екатеринбурге? Для комфортного знакомства с достопримечательностями города лучше просматривать гостиницы Екатеринбурга с ценами , которые подходят вашему бюджету. Рекомендуем искать варианты в центре города, чтобы