В Екатеринбурге пройдет экскурсия, посвященная небоскребам

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Ельцин Центр и уральский строительный холдинг «Атом» совместно организуют «Капром Екатеринбурга за 120 минут». Как сообщает пресс-служба холдинга, участники смогут взглянуть на высотную архитектуру города сквозь призму культурного контекста 1990–2000‑х годов.

Проведет прогулку Аня Васильева — участница сообщества экскурсоводов‑авторов «Екбгуляем». Экскурсия начнется возле Второго здания Советов (ул. 8 Марта, 2) и продолжится в пространстве Ельцин Центра. В первой части экскурсии участники изучат уличную застройку вблизи центра, включая первый жилой небоскреб Екатеринбурга — ЖК «Февральская революция» (проект холдинга «Атом»), новый бизнес‑комплекс с апартаментами «Революшн» и здание Законодательного собрания Свердловской области. Кульминацией станет подъем в Арт‑галерею Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3, 2–3 этажи), где экскурсанты сопоставят увиденное с материалами выставки и оценят обоснованность титула «столицы небоскребов».

Тема экскурсии тесно связана с выставкой «Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов», которую Ельцин Центр реализует совместно с «Атомом». Проект посвящен архитектуре периода, известного как «капиталистический романтизм» (капром). Термин и тезис о «столице небоскребов» были сформулированы Даниилом Веретенниковым, Гавриилом Малышевым и Александром Семеновым в книге «Круги капрома». В экспозиции и на прогулке высотное строительство рассматривается как отражение эпохи: здание Советов, Дом Правительства и современный Екатеринбург‑Сити представлены как знаковые примеры конструктивизма, модернизма и капрома соответственно.

По словам Ани Васильевой, особый интерес представляет культурный ландшафт Екатеринбурга первого постсоветского десятилетия — времени, которое экскурсовод характеризует как период «сумасбродства, вседозволенности и культурной агонии». «Такой разнузданной культуры в России не видели никогда. Исследовать эту свободу, в том числе архитектурную, страшно интересно», — отмечает она.

Выставка будет открыта до 10 января 2027 года. Экскурсия состоится 17 октября, продолжительность ее: с 12:00 до 14:00.