Денис Паслер и глава Минпромторга оценили работу «Уралвагонзавода» в юбилейный год

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетили АО «Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В ходе осмотра площадки руководители ознакомились с работой цеха сборки бронетехники, где налажен выпуск танков Т‑72Б3М и Т‑90М «Прорыв», а также цеха трансмиссий для бронемашин. Визит совпал с празднованием 90‑летия предприятия.

Выступая на площадке завода, Денис Паслер подчеркнул значимость трудовых традиций предприятия. «УВЗ стабильно работает 90 лет, и я уверен, что этот курс на развитие, на победу, на результат будет продолжен во многом благодаря крепким трудовым династиям, которыми славится завод, благодаря ветеранам производства, которые наставляют и воспитывают новые поколения специалистов», — отметил губернатор.

Антон Алиханов подтвердил, что предприятие в полном объеме выполняет гособоронзаказ и непрерывно совершенствует выпускаемую технику с учетом актуальных боевых задач. По его словам, системная поддержка отечественных производителей соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Уралвагонзавод» отмечен восемью государственными наградами и стал первым в России предприятием, удостоенным почетного знака «За успехи в труде». Исторически завод сыграл ключевую роль в оборонной промышленности: в годы Великой Отечественной войны на его мощностях было выпущено свыше 25 тысяч танков — больше, чем во всей фашистской Германии.

Сегодня производственная линейка УВЗ включает не только бронетехнику, востребованную при выполнении задач в зоне спецоперации, но и гражданскую продукцию — вагоны и цистерны, обеспечивающие перевозку важнейших грузов по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Предприятие также участвует в федеральном проекте «Производительность труда» в рамках упомянутого нацпроекта, реализуя мероприятия по повышению операционной эффективности.