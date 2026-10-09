ММК представил опыт использования городского курорта «Притяжение» в кадровой политике

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представил опыт использования городской инфраструктуры в кадровой политике на V конференции «Здоровьесбережение работающего населения. Сохранение трудовых ресурсов на предприятиях» и I Евразийском форуме «Трудовое долголетие» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба предприятия.

Руководитель группы стратегии бренда и развития имиджа работодателя ММК Максим Ясько рассказал, как инфраструктура городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске повлияла на отношение жителей к городу и его ключевому работодателю — ММК.

«Притяжение» — важный фактор для привлечения персонала, поддержки здоровья сотрудников, повышения их вовлеченности. Развитие городской среды рассматривается как часть работы по укреплению привлекательности компании на рынке труда», — сказал М. Ясько.

Далее он представил результаты опроса 2025 года, охватившего почти 3,5 тыс. человек, согласно которому готовность работать на ММК выразили 59,5% опрошенных студентов колледжей, 45,9% студентов МГТУ им. Г. И. Носова и 41% выпускников университета. Во всех трех группах отмечена положительная динамика восприятия компании.

На территории «Притяжения» действуют кадровый центр ММК и профориентационный центр «Юный металлург». Возможности городского курорта включены в корпоративные меры поддержки сотрудников комбината. Так, в 2025 году по программе льготных купонов работники получили более 50 тыс. услуг курорта.

«Инвестиции в территорию возвращаются через людей, которые выбирают вас и остаются», — подчеркнул М. Ясько. «Притяжение» расширяет возможности Магнитогорска как города для жизни и работы. В целом потенциал для спорта, семейного отдыха и самореализации дополняет условия труда и социальные программы ММК. Инициатором строительства и ключевым инвестором проекта «Притяжение» является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.