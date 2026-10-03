УБРиР поддержал благотворительную коллаборацию в рамках «Щедрого вторника»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал партнером масштабной благотворительной коллаборации, объединившей сразу шесть социальных инициатив. Идея совместной акции возникла в ходе «Щедрого вторника» в сентябре. В организации мероприятия участвовали екатеринбургский планетарий, проекты «Дети верят в чудо» и «Щедрый вторник», организация «Краски жизни», приют «Везунчик» и мастерская «Шорох», отмечает пресс-служба финансово-кредитной организации.

Для воспитанников Верхнепышминской школы‑интерната им. Мартиросяна подготовили насыщенную программу: в планетарии прошёл мастер‑класс, состоялось занятие с собаками по методике канистерапии, а также состоялся показ редкого фильма о Белке и Стрелке. В завершение мероприятия дети украсили специально изготовленные космические шлемы и примерили их на собак.

Как отметил Максим Кассандров, начальник отдела по связям с общественностью УБРиР, банк на протяжении 18 лет реализует программу «Дети верят в чудо». «Цель, которую мы перед собой ставим в этой программе, — показать ребятам, что их возможности безграничны, как космос. Мы благодарим наших постоянных партнёров из организации «Краски жизни» и новых друзей из планетария и приюта «Везунчик». Сегодня мы стали участниками самого фантастического старта Всемирной недели космоса. Уверен, что ребята запомнят этот день и всегда в жизни будут стремиться к звездам в прямом и переносном смысле», — подчеркнул он.

Директор Екатеринбургского планетария Валентин Прокопьев акцентировал внимание на объединяющем потенциале акции. «Мы все — обитатели нашей планеты. Сегодняшнее мероприятие стирает межвидовые границы и запускает серию благотворительных акций. Мы дальше ищем пути для взаимодействия — нас ждут великие дела, от которых мир точно станет лучше и добрее», — заявил он.

Киносеанс стал стартовым событием серии благотворительных мероприятий, запланированных в планетарии в ближайшее время. Особое значение имела канистерапия: собаки помогали детям с ограниченными возможностями здоровья из Верхнепышминской школы‑интерната, создавая комфортную и поддерживающую атмосферу.