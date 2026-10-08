УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. В Свердловскую область поступили 25 новых автобусов отечественного производства через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Всего до конца 2026 года в пять муниципалитетов области планируется поставить 132 машины в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что данная партия из 130 автобусов была распределена между десятью регионами страны, включая Средний Урал. «По поручению президента России системно занимаемся обновлением общественного транспорта в регионах. Это важная работа, которая напрямую влияет на качество жизни людей, делает поездки комфортнее и безопаснее», — заявил

Вице-премьер РФ добавил, что всего в 2026 году с использованием мер федеральной поддержки в 60 субъектов поставлено 2239 транспортных средств. Согласно данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области на 1 октября, из поступившей партии три автобуса направлены в Краснотурьинск, шесть — в Верхнюю Пышму и 16 — в Екатеринбург. Уральская столица должна получить 105 машин по линии Минтранса. Дополнительно 12 автобусов предусмотрены для Ревды и шесть — для Каменска-Уральского. Вопросы обновления парка, напомним, также обсуждались на недавней рабочей встрече губернатора Дениса Паслера с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

Параллельно регион реализует программу льготного лизинга Минпромторга России, в рамках которой в 2026 году предусмотрена поставка 55 автобусов. Из них 25 уже переданы в Екатеринбург, Богданович, Заречный и Качканар, а еще 30 машин до 1 ноября ожидаются в Нижнем Тагиле. Кроме того, по решению главы региона из областного бюджета в текущем году выделено 300 млн руб. на приобретение 47 автобусов для 16 муниципалитетов.