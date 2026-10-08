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В Свердловскую область поступили 25 новых автобусов

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. В Свердловскую область поступили 25 новых автобусов отечественного производства через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Всего до конца 2026 года в пять муниципалитетов области планируется поставить 132 машины в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что данная партия из 130 автобусов была распределена между десятью регионами страны, включая Средний Урал. «По поручению президента России системно занимаемся обновлением общественного транспорта в регионах. Это важная работа, которая напрямую влияет на качество жизни людей, делает поездки комфортнее и безопаснее», — заявил

Вице-премьер РФ добавил, что всего в 2026 году с использованием мер федеральной поддержки в 60 субъектов поставлено 2239 транспортных средств. Согласно данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области на 1 октября, из поступившей партии три автобуса направлены в Краснотурьинск, шесть — в Верхнюю Пышму и 16 — в Екатеринбург. Уральская столица должна получить 105 машин по линии Минтранса. Дополнительно 12 автобусов предусмотрены для Ревды и шесть — для Каменска-Уральского. Вопросы обновления парка, напомним, также обсуждались на недавней рабочей встрече губернатора Дениса Паслера с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

Параллельно регион реализует программу льготного лизинга Минпромторга России, в рамках которой в 2026 году предусмотрена поставка 55 автобусов. Из них 25 уже переданы в Екатеринбург, Богданович, Заречный и Качканар, а еще 30 машин до 1 ноября ожидаются в Нижнем Тагиле. Кроме того, по решению главы региона из областного бюджета в текущем году выделено 300 млн руб. на приобретение 47 автобусов для 16 муниципалитетов.

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22 сентября 202617:48

Свердловская область получила еще пять автобусов по программе льготного лизинга

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Свердловская область получила еще пять автобусов по программе льготного лизинга в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает департамент информполитики региона. Всего государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала 65 автобусов в четыре региона России. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По программе льготного лизинга Минтранса России через ГТЛК девять автобусов уже поступили в Краснотурьинск и Верхнюю Пышму. До конца осени Екатеринбург получит 105 машин. Из них 100 автобусов