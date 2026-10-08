В Свердловской области выросло число аварий с участием детей, управляющих мототранспортом

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. На дорогах Свердловской области выросло число аварий с участием детей, управляющих мототранспортом — с начала года произошло 43 таких аварии, в них пострадало 48 человек.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что показатель увеличился на 16% в годичном выражении. «Часто родители сами дарят детям питбайки и скутеры, воспринимая их как «большие игрушки». Но это полноценный транспорт повышенной опасности, требующий прав, специальных навыков и взрослой ответственности, к которой ребенок в силу возраста физически не готов», — предупреждают в министерстве.

Увеличилось резко и число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в Свердловской области за год показатель вырос на 67%. За летний сезон зафиксировано 288 аварий — для сравнения, годом ранее их было 172. При этом число погибших сократилось с 5 до 2 человек, а количество пострадавших, напротив, выросло: в текущем сезоне травмы получили 152 человека. Такую статистику представила ранее ГАИ ГУ МВД России по региону.