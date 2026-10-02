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Вчера15:09

В Свердловской области резко выросло число ДТП с электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. В Свердловской области резко увеличилось число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ): за год показатель вырос на 67%. Такую статистику привела сообщила майор Галина Кравченко, представитель ГАИ ГУ МВД России по региону.

За летний сезон зафиксировано 288 аварий — для сравнения, годом ранее их было 172. При этом число погибших сократилось с 5 до 2 человек, а количество пострадавших, напротив, выросло: в текущем сезоне травмы получили 152 человека.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 4 тыс. нарушений ПДД. Наиболее распространенная причина аварий — то, что водители СИМ не спешиваются на пешеходных переходах.

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Операторы СИМ и власти Екатеринбурга напомнили горожанам о правилах передвижения на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Власти Екатеринбурга и операторы средств индивидуальной мобильности (СИМ) напомнили горожанам о правилах использования самокатов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Пользователь СИМ обязан передвигаться по велодорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, но при условии, что СИМ весит до 35 кг. Когда пешеходной зоны нет, можно ехать по обочине, а если нет и ее — по правому краю дороги. При движении по правому краю скорость потока на дороге должна составлять до 60 км/ч, при этом СИМ должно быть оснащено всеми необходимыми атрибутами согласно ПДД (фара,