В Свердловской области резко выросло число ДТП с электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. В Свердловской области резко увеличилось число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ): за год показатель вырос на 67%. Такую статистику привела сообщила майор Галина Кравченко, представитель ГАИ ГУ МВД России по региону.

За летний сезон зафиксировано 288 аварий — для сравнения, годом ранее их было 172. При этом число погибших сократилось с 5 до 2 человек, а количество пострадавших, напротив, выросло: в текущем сезоне травмы получили 152 человека.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 4 тыс. нарушений ПДД. Наиболее распространенная причина аварий — то, что водители СИМ не спешиваются на пешеходных переходах.