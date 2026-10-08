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Бензин в России с начала года подорожал почти на 22%

УрБК, Москва, 08.10.2026. Потребительские цены на бензин в России с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,29%. С начала года рост составил 21,45% — почти в четыре раза выше общей инфляции (5,94%), следует из данных Росстата.

Средняя цена литра бензина достигла 78,73 руб. (АИ-92 — 74,72 руб., АИ-95 — 81,03 руб., АИ-98 — 104,32 руб.). Дизельное топливо подешевело на 0,07%, его средняя цена — 86,72 руб. за литр. С начала года ДТ подорожало на 13,96%.

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