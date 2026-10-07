В Екатеринбурге к отоплению подключен почти весь многоквартирный жилфонд

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. В Екатеринбурге на сегодняшний день к отоплению подключено 458 детских садов, 198 школ, 193 учреждения здравоохранения и 99,1% многоквартирных домов.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что в оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций. Работы выполняют разные организации в зависимости от неисправности. Так, при повреждении наружных тепловых сетей — теплоснабжающая организация. Информацию о сроках ремонта она передает в управляющую организацию.

При неисправности внутридомовой системы отопления — организация, управляющая многоквартирным домом. Если отопление отсутствует только на отдельных стояках — управляющая организация, которая занимается регулировкой и настройкой внутридомовой системы. Для этого необходимо подать заявку.

При возникновении вопросов по запуску отопления жителям следует в первую очередь обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. В том числе получить информацию можно в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 304-12-05 и 304-12-08. По этим же номерам необходимо сообщать об аварийных ситуациях.

Отопительный сезон 2026/2027 годов стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. Городские власти контролируют ситуацию с подачей отопления в ежедневном режиме, напомнили в департаменте информполитики горадминистрации.